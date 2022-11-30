Konuşma metninin dışına çıktı! 6’lı masada rota Gül’e mi döndü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda İzmir'de gerçekleşen CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere seslendi, "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.
İYİ PARTİ KANADINDAN TEPKİ GELMİŞTİ..
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Cumhurbaşkanı adaylığının ilanı gibi görüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar" diye bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına tepki göstermişti.
BUGÜN DE AKŞENER AYNI SORUYU SORDU: 'BENİMLE MİSİNİZ?'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında teşkilatına seslendi. Kaybedecek dava arkadaşlarının olmadığını söyleyen Akşener'in, "Benimle iktidara yürümeye hazır mısınız?" ifadesini kullanması dikkat çekti. Akşener, ''Şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Benimle, bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız, benimle iktidara yürümeye hazır mısınız'' ifadelerine yer verdi.
GÜL'DEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
Öte yandan, 6'lı masada adaylık tartışmalarının yaşandığı bir dönemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den peş peşe mesajlar da geldi. Akşener grup toplantısında, konuşma metninin dışına çıkarak 2018'de ortak cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ettiği Abdullah Gül'den övgüyle bahsetmesi de dikkat çekti.