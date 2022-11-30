Konuşma metninin dışına çıktı! 6’lı masada rota Gül’e mi döndü?

BUGÜN DE AKŞENER AYNI SORUYU SORDU: 'BENİMLE MİSİNİZ?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında teşkilatına seslendi. Kaybedecek dava arkadaşlarının olmadığını söyleyen Akşener'in, "Benimle iktidara yürümeye hazır mısınız?" ifadesini kullanması dikkat çekti. Akşener, ''Şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Benimle, bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız, benimle iktidara yürümeye hazır mısınız'' ifadelerine yer verdi.