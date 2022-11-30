Muharrem İnce 6’lı masayı bombaladı: Ben olsam o gün masayı dağıtırdım, bunlar iki dakikada satar adamı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert ifadeler kullanmıştı. İki parti arasında gerilimi tırmandıran açıklamaları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce değerlendirdi. İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.
"BEN OLSAM MASAYI O GÜN YIKARDIM"
Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.
"SİYASET DURUŞ İŞİDİR, TAVIR KOYMA İŞİDİR"
İnce, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma bir eski CHP'li olarak üzüldüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksınız? Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabır işidir. Yok öyle bir şey ya. Siyaeset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir.
"BUNLARLA MI MEMLEKETİ KURTARACAKSIN, SATIVERİRLER ADAMI"
İnce, 6'lı masanın dağılacağını ima etti ve dikkat çeken ifadelerini şöyle sürdürdü:
Yavuz Ağıralioğlu yar veriyor CHP Genel Başkanı'na. Satıverirler iki dakikada seni, bırakırlar ortada. Görürsünüz zaten, ne olacağını herkes görecek. Onları toplayacağına Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıtmasaydın daha güçlü olsaydın.