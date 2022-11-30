PKK’nın ‘kadın alan yapılanması’ çözüldü

PKK'YA yönelik yürütülen çalışmalarda 'kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında HDP'li parti ve meclis üyeleri ile belediye başkanlarının da olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, güncel terör eylemlerini de gerçekleştiren ve örgüt için önem arz eden kadın yapılanması çözüldü. PKK'nın 'kadın alan yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının faaliyetlerini Türkiye, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki çatı yapılanmasının sözde PAJK örgütlenmesine bağlı olduğu tespit edildi. Kadın alan yapılanmasının örgütsel sözde yönetim merkezinin Kandil - Bole isimli kamp alanında bulunduğu ortaya çıktı.