Giriş Tarihi: 30.11.2022 23:23Son Güncelleme: 30.11.2022 23:35
Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarABD'li mevkidaşı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar- Austin görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma konuları ele alındı. Bakan Akar iki ülkenin önemli müttefik olduğunu vurgulayarak meşru müdafaa kapsamında terör operasyonlarının yapıldığını belirtti.
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Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü