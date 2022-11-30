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Giriş Tarihi: 30.11.2022 23:23 Son Güncelleme: 30.11.2022 23:35

Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar- Austin görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma konuları ele alındı. Bakan Akar iki ülkenin önemli müttefik olduğunu vurgulayarak meşru müdafaa kapsamında terör operasyonlarının yapıldığını belirtti.

Son dakika: Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü

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Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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