Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu’dan operasyon açıklaması: 117 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 99 adrese koordineli düzenlenen operasyonda 117 kişinin yakalandığını bildiren Bakan Soylu, "Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.



"UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE YATANLARIN SAYISI 119 BİN"

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bin. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı son 5 yılda 270'e kadar düştü.

Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

"117 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Sabah 05.00'te arkadaşlarımızı sevk ettik. 441 ekip 1934 personel, 26 narkotik köpeğin bulunduğu 99 adrese koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin yakalandı. 5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."