SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 1990'lı yıllarda PKK terör örgütüne İngiltere'den katılan Fatma Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yaptı. 2016 yilinda örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirilen Kinda Maraş kod adlı örgüt üyesi, PKK üyelerine istihbarat konulu eğitimler verdi. Irak ve Suriye'de örgütü istihbarat sorumluları arasında bulunarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle Irak/Süleymaniye bölgesi ve kırsalda güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eyleme katıldı.

ÖZEL EKİP TAKİP ETTİ

Güvenlik güçlerine yönelik eylemlerinin ardından MİT'in takip listesine giren Kinda Maraş kod adlı Fatma Onur, MİT ajanlarından oluşan özel ekip tarafından takibe alındı. Özel ekip, Kinda Maraş kod adlı Fatma Onur'un faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmaların ardından örgüt yöneticisinin Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiğini, burada istihbarı faaliyetlerini gizlemek amacıyla da finans sorumluluğuna getirildiğini belirledi.