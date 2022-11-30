Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü
Giriş Tarihi: 30.11.2022 18:22 Son Güncelleme: 30.11.2022 18:58

SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü

Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz, şehit düştü.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hâle getirildi.

ŞEHİDİMİZE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit askerimizin için başsağlığı mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından şehidimiz için yayınladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Bekar ve 4 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde oturan babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz'a askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

Şehit Korkmaz'ın, yarın sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından Yeni Mahalledeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü
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