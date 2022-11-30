SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü

ŞEHİDİMİZE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit askerimizin için başsağlığı mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından şehidimiz için yayınladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.