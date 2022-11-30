Sosyal yardım değil sosyal algı

İBB bütçesinin konuşulduğu toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sosyal yardımı beş katına çıkaracağım' sözlerini hatırlattı.
Göksu, yaptığı konuşmada, "Sosyal yardımların bütçe içindeki payını yüzde 15'e çıkartmak istemişti ve biz de mecliste onay vermiştik. Sonrasında ise sosyal yardım ibaresini tamamen yönetmelikten çıkarmıştı. Sosyal yardımları artırma sözü veren ve yaptığı 1 TL'lik yardım için neredeyse 10 TL'lik reklam yapan İBB'nin 2023 senesi toplam sosyal yardım bütçesi 1 milyar 675 milyon TL'dir. Bu da bütçenin sadece yüzde 1,45'ine tekabül etmektedir. Bu bütçenin ayrıntılarına bakacak olursak, sosyal yardımların tümünün yani İstanbulkart, Evlilik Desteği, Gıda Desteği, Yenidoğan Desteği, Üniversite Öğrenci Desteği, Tersine Göç Hizmeti, Halk Süt, Giyim Eşyası, İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yardımlar gibi her şeyin bu bütçeye dahil olduğunu da görmekteyiz. Neredeyse İstanbul'un toplam yüzölçümü kadar reklam afişi ile duyurduğu faaliyetlerin toplamına ayrılan bütçe bu kadardır. Bu konudaki önemli bir veri de sosyal konutlar için ayrılan bütçedir. 2022 yılında 27 milyon 946 bin 700 TL bütçe ayrılan sosyal konut inşası için 2023 senesinde 32 milyon 289 bin 100 TL kaynak ayrılmıştır. 32 milyon TL ile ne kadar konut inşa edilebileceğini de sizlerin takdirine bırakıyorum. Bizim itirazımız da tam bunadır, bu çapsızlığadır. Peki bütçe nereye gidiyor? Önemli bir kısmı reklama ve yandaş medyaya. Kalan kısmını biz de bilmiyoruz" dedi.
İBB'NİN ZAM SERÜVENİ
'Hayatı ucuzlatacağım diyen İBB Başkanı bu sözünde de durmadı' diyerek sözlerine devam eden AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "CHP'li İBB yönetiminin su fiyatları konusundaki gerçek yüzünü rakamlar ortaya çıkarıyor. 2019 yılında bu yana toplam yüzde 365 oranında zam yapıldı. Şu an İstanbul'da su fiyatı 14.61 TL. İETT zam oranları da aynı durumda. Yüzde 326 oranında zam uygulanmak isteniyor. Sözün özü İBB yönetimi sosyal yardım ile sosyal desteği birbirine karıştırarak İstanbulluları kandırıyor. Diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da İBB tam bir algı çalışması yapıyor. Yani sosyal yardım yok, sosyal algı var" dedi.