Sosyal yardım değil sosyal algı

Göksu, yaptığı konuşmada, "Sosyal yardımların bütçe içindeki payını yüzde 15'e çıkartmak istemişti ve biz de mecliste onay vermiştik. Sonrasında ise sosyal yardım ibaresini tamamen yönetmelikten çıkarmıştı. Sosyal yardımları artırma sözü veren ve yaptığı 1 TL'lik yardım için neredeyse 10 TL'lik reklam yapan İBB'nin 2023 senesi toplam sosyal yardım bütçesi 1 milyar 675 milyon TL'dir. Bu da bütçenin sadece yüzde 1,45'ine tekabül etmektedir. Bu bütçenin ayrıntılarına bakacak olursak, sosyal yardımların tümünün yani İstanbulkart, Evlilik Desteği, Gıda Desteği, Yenidoğan Desteği, Üniversite Öğrenci Desteği, Tersine Göç Hizmeti, Halk Süt, Giyim Eşyası, İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yardımlar gibi her şeyin bu bütçeye dahil olduğunu da görmekteyiz. Neredeyse İstanbul'un toplam yüzölçümü kadar reklam afişi ile duyurduğu faaliyetlerin toplamına ayrılan bütçe bu kadardır. Bu konudaki önemli bir veri de sosyal konutlar için ayrılan bütçedir. 2022 yılında 27 milyon 946 bin 700 TL bütçe ayrılan sosyal konut inşası için 2023 senesinde 32 milyon 289 bin 100 TL kaynak ayrılmıştır. 32 milyon TL ile ne kadar konut inşa edilebileceğini de sizlerin takdirine bırakıyorum. Bizim itirazımız da tam bunadır, bu çapsızlığadır. Peki bütçe nereye gidiyor? Önemli bir kısmı reklama ve yandaş medyaya. Kalan kısmını biz de bilmiyoruz" dedi.