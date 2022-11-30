Taksim saldırısı firarisinin kardeşi tutuklandı

İstanbulİstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın gözaltına alınan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Öte yandan yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur da emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Matur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.