Türkiye kimseden icazet almaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kalın, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı, zemini, mekânı, şekli, kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz" dedi.