2.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısını 1.5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı. Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek programı olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz, ücretsiz öğle yemeği imkânından faydalanıyor. Son bir yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda, şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkânından faydalandırıyoruz" dedi. Özer, okullarda ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısını 2023'te 2.5 milyona çıkartacaklarını bildirdi.