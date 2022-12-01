6’lı masanın teklifi HDP ile örtüşüyor

'Altılı masa'nın anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklandı. 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yapılan değişiklikler, 6 partinin liderleri tarafından duyuruldu. 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi', HDP'nin 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesine benzemesiyle dikkat çekti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşması sağlanacaktır.Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki tüm yetkileri kaldırılacaktır.Kayyumlar rejimi anlayışına son verilecektir.Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması yetkisine son verilmiştir.Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.