6’lı masanın teklifi HDP ile örtüşüyor

'Altılı masa'nın anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklandı. 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yapılan değişiklikler, 6 partinin liderleri tarafından duyuruldu. 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi', HDP'nin 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesine benzemesiyle dikkat çekti.
HÜKÜMET
6'LI MASA:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşması sağlanacaktır.
HDP:
Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.
KAYYUM
6'LI MASA:
İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki tüm yetkileri kaldırılacaktır.
HDP:
Kayyumlar rejimi anlayışına son verilecektir.
OHAL VE KHK:
6'LI MASA:
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması yetkisine son verilmiştir.
HDP:
Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.