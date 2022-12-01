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Giriş Tarihi: 1.12.2022

6’lı masanın teklifi HDP ile örtüşüyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
6’lı masanın teklifi HDP ile örtüşüyor
'Altılı masa'nın anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklandı. 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yapılan değişiklikler, 6 partinin liderleri tarafından duyuruldu. 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi', HDP'nin 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesine benzemesiyle dikkat çekti.

HÜKÜMET
6'LI MASA: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşması sağlanacaktır.
HDP: Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.

KAYYUM
6'LI MASA: İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki tüm yetkileri kaldırılacaktır.
HDP: Kayyumlar rejimi anlayışına son verilecektir.

OHAL VE KHK:
6'LI MASA:
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması yetkisine son verilmiştir.
HDP: Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.
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6’lı masanın teklifi HDP ile örtüşüyor
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