AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör: 2023’te zafer bizim olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında gerçekleştirilen ve 2022 yılının son Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı olan 159. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nazlıer katıldı.

"MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZ OLAN 2023 TÜRKİYE'SİNE YAKLAŞIYORUZ"

AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında 159. Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz.

Milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine koşar adımlarla yaklaşıyoruz. Bizler birlik, beraberlik ve kardeşlikle pusulamızdan şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 2023'te zafer Milletimizin ve AK Partimizin olacak" ifadelerini kullandı.