AK Parti milletvekiline yanlış tedavi uygulayan doktor kayıtları da silmeye çalışmış

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek art arda 3 serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Prof. Dr. Ali Akçay, hastanenin VİP bölümünde çalıştığını, çok sayıda Yargıtay, Danıştay üyesi gibi önemli görevleri yerine getiren kişilerden hastaları olduğunu söyleyerek, "Covid-19 kapanma süreçlerinde Yargıtay'dan başarı belgesi almıştım. Bana yöneltilmiş suçlamaya benzer şekilde herhangi bir olay vaki olmamıştır. Ben iyi niyetli olarak görevimi yerine getiren bir hekimim. Olay gününde hastaya tıbbi order yaptıktan sonra bir hasta danışmanı nezaretinde hastayı tedavisi uygulanmak üzere hastanenin acil servis bölümüne yönlendirdim sonrasında nöbetçi olmadığım için, mesai saati bittiği için evime gittim. Saat 18:27'de acil serviste görevli olan bir doktor beni arayarak hastaya yanlışlıkla muscobloc isimli ilacı verdiğimi söyledi bilgin olsun dedi. Bende muscobloc isimli ilacın mahiyetini bildiğim için hastaneye geldim. Hasta acil servisteydi vital bulguları yerindeydi, solunumu normaldi ancak bilinci kapalıydı, sözel uyarılara yanıt vermiyordu. Herhangi bir cihaza bağlı değildi. Hastanın benim gelmemden önceki durumunu sorduğumda solunumun verilen ilaca bağlı olarak durduğunu buna bağlı olarak tekrar solunum sistemini çalıştıracak bir tedavi uyguladıklarını söyledi. Ben bu safhada hastanede olmadığım için hastaya ne yapıldığını kesin olarak bilmiyorum. Olay olduktan sonra hemen ertesi gün ve sonrasında hastanın durumu ile ilgili hastanın yakınlarını arayarak durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştım. Cumartesi günü hastanın oğlunu aradığım zaman hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bir bilgi vermemiştim. Ancak daha sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğlunu telefonla aradığımda hastaya yanlışlıkla muscobloc verildiğini söyleyerek kendisinden özür diledim" dedi.

'KASTEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE HAREKET ETTİ'

Ali Akçay, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında hastane müdürünün, tanıkların ve Şehir Hastanesinde müdahale eden doktor ve sağlık çalışanlarının beyanları kapsamında olay günü İsmail Ok'un kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışıldığı kaydedildi. Akçay'ın olay tarihinde Ok'un kasten ölümüne neden olacak şekilde icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu ve emarelerin olduğu, Akçay'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alması muhtemel cezanın üst haddi, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması nazara alınarak tutuklanması talep edildi.