Devlet hayalimizi gerçeğe dönüştürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan sürüyor. 500 bin konutu kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilk etabındaki 250 bin konutun hak sahiplerini belirlemek için çekilen kuralar devam ederken, şimdiye kadarki kuralarda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar adeta mutluluktan uçuyor. Çekilen kuralar neticesinde şu ana kadar 51 bin 256 vatandaş hak sahibi oldu. TOKİ'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayan vatandaşlar, SABAH'a duygularını anlattı. İşte söyledikleri:28 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Devletimize teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sundular. İhtiyacım vardı, evimiz yoktu. Kısmet işi, sevindim. Allah devletimize zeval vermesin.Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. Bu proje olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.Yeni evlendim. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız. Çıktığını öğrendiğimde çok büyük bir sevinç yaşadık.Genç kontenjanından başvurmuştum. Yeni evlendim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.22 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Bana çıktığına inanamadım, 10 defa kontrol ettim. Çok kolay bir ödeme şekliye ev sahibi olacağım. Bu projeden çıkmasaydı belki de yıllarca bekleyecektim.5 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri ev sahibi olmanın hayalini kurdum. Özellikle son iki yıldır çok büyük hayalini kuruyorduk. Bekledik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, böyle bir imkân sağladı. Biz de başvurduk. Ve büyük bir sevinç yaşadık. Mardin Artuklu projesinden ev sahibi olduk. Biz devletimize güveniyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu.Kuralar neticesinde ev çıktığından beri çok mutluyuz. Aşırı sevinçliyiz. Allah umarım herkese nasip eder. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. 8 yıldır evliydik ve kiradaydık. Çıkınca eşimle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Sadece biz değil, ailemiz de büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadı. Duyduğumuzda gözyaşlarımızı tutamadık. O denli sevindik.Projekapsamında 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak olan üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Bugün itibarıyla bir haftalık süre içerisinde 13 bin 807 hak sahibi için 7 ilde gerçekleştirilecek kuraların illere göre dağılımı ve tarihleri ise şöyle:1 Aralık 2022: Bolu - 902 konut1 Aralık 2022: Karaman - 751 konut2-3 Aralık 2022: Düzce - 1100 konut2-7 Aralık 2022: Konya - 7 bin 655 konut4-5 Aralık 2022: Zonguldak - 1650 konut6 Aralık 2022: Bartın - 850 konut7 Aralık 2022: Karabük - 899 konut