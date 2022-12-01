İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık hakim karşısına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin deşifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

YAVUZ SALTIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, CHP Milletvekili Turan Aydoğan ve bazı partililer izleyici olarak katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Saltık, "O suçu işlemek için ne yaptım anlamış değilim" dedi.

SAVUNMASINI YAPTI

Öncesinde, İBB'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaptığını söyleyen Saltık, "Sosyal Hizmetler Başkanlığı dezavantajlı gruplara yardım eder. Pandemi sürecinde farklı inanç gruplarından, farklı meslek gruplarına yüzlerce insanla görüşme yaptım. İnsanlar bir koliye muhtaç durumdalar. Bu süreçte Erzurum'dan görüştüğüm bir kişi sonucu bana dava açıldı" ifadelerini kullandı.

İBB yöneticisi Yavuz Saltık "Terör örgütüne yardım" suçundan hakim karşısında | Video

''SUÇU BENİM ARACILIĞIMLA NASIL İŞLENDİĞİNİ GÖREMEDİM''

Saltık, sosyal yardım kriterlerinde sabıka kaydı sorgulama gibi bir şeyin olmadığını, yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiye, devletin parasının yüklendiği bir kartın verildiğini ileri sürdü. Sosyal inceleme yaparak, resmi kriterler çerçevesinde yardıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişiye kart verdiklerini ifade eden Saltık, "Bu kart yoksulluk sınırı altında olan kişilere verilirdi. Benim burada olma sebebim market kartı. Bu kartı vermekten sorumluyum. Benden önceki dönemde de, İBB kayıtlarında bu kartla kimin alışveriş yaptığı bellidir. Yoksullara hak temelli yardım yönetmeliği dışında hiçbir işlem yapmadım. İddianamede yer alan suçun benim aracılığımla nasıl işlendiğini göremedim" dedi.

ERSAN ŞEN REDDİ HAKİM TALEP ETTİ

DİAYDER davasında yargılanan DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine sanık Saltık, "Pandemi döneminde bize 1 milyona yakın kişi başvuru yaparak yardım talep etti. Erzurumlu bir dernek de başvuru yaptı. Ekrem Baran'la ilk kez orada karşılaştım, onun dışında hiçbir ilişkim yoktur. HTS kayıtlarından da bakılabilir" diye cevap verdi. Söz alan sanık avukatı Ersan Şen, iddianame kapsamı dışında soru sorulduğunu öne sürerek, mahkeme heyetini reddetti.

TANIK KRİZİ

Mahkeme başkanı bunun üzerine duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı, reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme başkanı, sanık avukatının talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu ileri sürerek bu talebin reddine karar verdi. Mahkemede dinlenecek tanığın salonun içinde olduğu anlaşılınca avukat itiraz etti. Başkan, tanığa "Mübaşir, duruşma başlamadan önce dışarı çıkman gerektiğini söyledi mi" sorusuna "Evet, dışarı çıkarıldım ama yine içeri girdim" dedi. Avukat Şen, tanık salonda olduğundan güvenilirliği zedelenmiştir. Tanık olarak dinlenilmemesini istiyoruz dedi. Mahkeme, tanığın dinlenmesine karar verdi.

ADLİ KONTROL DEVAM EDİYOR

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık'ın adli kontrol tedbirlerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.