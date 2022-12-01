Uzun süredir NATO üyesi olmak isteyen İsveç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ülkenin devlet televizyonu SVT Nyheter'ın programına davet etti. Kalın kendisine yöneltilen sorulara tüm açıklığıyla cevap verdi ancak sunucu, mülakatı Türkiye'yi bazı suçlamalarla itham edecek noktaya taşıdı. Tüm mesnetsiz ithamları reddeden Kalın, sunucun provokasyonuna izin vermedi.

İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunun asılsız iddialarına sert tepki! Provokasyona geçit vermedi | Video

"TÜRKİYE SUÇLULAR İÇİN BİR SIĞINAK DEĞİL"

Türkiye'yi suçlular için sığınak olarak göstermeye çalışan muhabire Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil." karşılığını verdi.