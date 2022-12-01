Uzun süredir NATO üyesi olmak isteyen İsveç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ülkenin devlet televizyonu SVT Nyheter'ın programına davet etti. Kalın kendisine yöneltilen sorulara tüm açıklığıyla cevap verdi ancak sunucu, mülakatı Türkiye'yi bazı suçlamalarla itham edecek noktaya taşıdı. Tüm mesnetsiz ithamları reddeden Kalın, sunucun provokasyonuna izin vermedi.
İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunun asılsız iddialarına sert tepki! Provokasyona geçit vermedi | Video
"TÜRKİYE SUÇLULAR İÇİN BİR SIĞINAK DEĞİL"
Türkiye'yi suçlular için sığınak olarak göstermeye çalışan muhabire Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil." karşılığını verdi.
"BİRÇOĞU AVRUPA'YA KAÇAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞTI, BUNU DURDURDUK"
Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele edildiğini vurgulayan Kalın, "Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk." ifadelerini kullandı.
"PKK VE FETÖ KONUŞMASI"
Muhabire tepki gösteren Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz." dedi.