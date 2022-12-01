İlk ders 5 Aralık’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde İstanbul'da AK Parti Siyaset Akademisi kadın programında ilk dersi verecek. AK Parti, siyasette daha çok insanın yer almasını desteklemek için her yıl düzenlediği siyaset akademisini bu yıl sadece kadınlara ayırdı. Siyaset akademisi kadın programı başvuruları başladı. Akademiye kayıt için son gün 3 Aralık olarak belirlendi ve kayıt için parti üyeliği şartı da aranmıyor. Amaç her alanda olduğu gibi siyaset alanında da daha çok kadının söz ve bilgi sahibi olması. Kadınlar, 3 hafta sürecek akademide 8 farklı ders alacak.Türkiye'ye siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere 2008 yılından beri AK Parti Siyaset Akademisi'nde teorik ve pratik zemin hazırlanıyor. "Siyaset akademide başlar" sloganı ile daha önce yapılan siyaset akademisine bu yıl "Siyaset Akademisi Kadın" da eklendi. Siyaset akademisinde kadın programının amacı siyasette daha çok kadının yer almasını desteklemek. Kadınların siyasal okuryazarlığını artırmak, siyaset alanına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak hedefleri ile 20'nci dönemde akademide kadın programı hayata geçiriliyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 101 kadın milletvekilinin 54'ü AK Parti milletvekili olarak görev yapıyor. 75 kişilik AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin 23'ünü kadın üyeler oluşturuyor. Öte yandan AK Parti, 5.5 milyonu aşkın kadın üyeye sahip.