İlk Evim İlk İşyerim’de hak sahipleri hayallerine kavuşuyor! Devlet hayalimizi gerçeğe dönüştürdü

"DEVLETİMİZ BU İMKANI SAĞLADI"

Mardin Artuklu Projesi - Kemal Talas: 5 yıl önce evlendiğim günden beri ev sahibi olmanın hayalini kurdum. Zira ev sahibi olmak kirada oturmaktan daha iyidir. Son iki yıldır çok büyük hayalini kuruyorduk. Bekledik. Allah devletimizden razı olsun böyle bir imkan sağladı. Biz de başvurduk. Devletimize güveniyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu.