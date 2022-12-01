İlk Evim İlk İşyerim’de hak sahipleri hayallerine kavuşuyor! Devlet hayalimizi gerçeğe dönüştürdü

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde kuralar çekildikçe, hayaller bir bir gerçeğe dönüşüyor. Şuana kadar 51 bin 256 vatandaşımız, hak sahibi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği 500 bin konutluk devasa proje kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar, SABAH'a konuştu.
"TOKİ OLMASAYDI EV SAHİBİ OLAMAZDIM"
Elazığ Merkez Projesi - Yusuf Bulut(42): Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. TOKİ olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkan yok.
"YENİ EVLENMİŞTİM, ÇOK MUTLU OLDUK"
Gaziantep Şehitkamil Projesi - Sinan Emin Kızıkoğlu(24): Yeni evlenmiştim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.
Gaziantep Şehitkamil Projesi - Recep Korkmaz(28): Yeni evlilik yapmıştım. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız.
"DEVLETİMİZ BU İMKANI SAĞLADI"
Mardin Artuklu Projesi - Kemal Talas: 5 yıl önce evlendiğim günden beri ev sahibi olmanın hayalini kurdum. Zira ev sahibi olmak kirada oturmaktan daha iyidir. Son iki yıldır çok büyük hayalini kuruyorduk. Bekledik. Allah devletimizden razı olsun böyle bir imkan sağladı. Biz de başvurduk. Devletimize güveniyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu.
"EŞİMLE BİRLİKTE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK"
Van Merkez Projesi - Remziye Kurt: Çok mutluyuz. Aşırı sevinçliyiz. Allah umarım herkese nasip eder. Allah devletimizden razı olsun. 8 yıldır evliydik ve kiradaydık. Çıkınca eşimle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Gözyaşlarımızı tutamadık.
İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNDE KURALAR DEVAM EDİYOR
1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
1 Aralık 2022: Bolu 902 konut
1 Aralık 2022: Karaman 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut
2-7 Aralık 2022: Konya 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın 850 konut
7 Aralık 2022: Karabük 899 konut
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.