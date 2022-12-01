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Giriş Tarihi: 1.12.2022 18:44

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Türkiye'ye getirildi

İnterpol tarafından kasten öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

DHA
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı isim Türkiye’ye getirildi

İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır." denildi.

"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir"

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İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Türkiye'ye getirildi
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