İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı isim Türkiye’ye getirildi

İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır." denildi.



"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir"