Kandil görevlendirdi, MİT vurdu

Milli istihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi, 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Fatma Onur, PKK'nın silahlı kanadında uzun yıllar faaliyet gösterdi. Örgütün istihbarat yapılanması 'NLP' içinde 2016'da sözde sorumlu seviyeye getirilen Onur, teröristlere eğitim verdi. MİT, Kandil'den Sincar'a gizli görev için gönderildiğini ve burada istihbari faaliyetlerinin gizlenmesi için sözde finans sorumluluğuna getirildiğini tespit etti. Harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.