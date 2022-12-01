Son dakika: ATM’lerdeki kameralara yakalandılar! 742 FETÖ’cü deşifre oldu





Tutuklu FETÖ mensuplarının yakınlarına, ATM üzerinden hesap izi bırakmadan para yatıranların, örgütün muavenetçi ismini verdikleri kişiler olduğu belirlendi. Başsavcılık, başkent dışındaki şüpheliler hakkında adli işlem yapılması için elde ettiği delilleri, bu kişilerin bulduğu illerin başsavcılıklarına da gönderdi.