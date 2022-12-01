Yılın son MGK’sı bugün! Kritik toplantıda ana gündem maddesi kara harekatı





UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU



Bölgesel ve küresel mevzuların gündeme alınacağı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son aşamanın yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuğu ile dünyayı kıtlık tehlikesinden kurtaran tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler de görüşülecek. Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konuları masaya yatırılacak.