Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesine başsağlığı diledi.
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Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi