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Giriş Tarihi: 2.12.2022 16:42

Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek’in ailesine başsağlığı diledi

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi
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