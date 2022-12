Başkan Erdoğan’dan barınaklar için yol haritası! Pilot il İstanbul seçildi

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK BEKLENİYOR



Hayvan Hakları Yasası ile birlikte daha önce "mal" olarak nitelendirilen hayvanların mal değil, can olduğu kanunlaştırıldı. TBMM'de ilk kez tüm partilerin oy birliği ve desteği ile atılan adımın başıboş hayvanlara yapılacak düzenleme için de geçerli olması öngörülüyor. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik atılan her adımda STK'lardan bilim insanlarına, milletvekillerinden veteriner hekimlere ve hayvan severlere kadar herkesin elini taşın altına koyması bekleniyor.