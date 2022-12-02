Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk çay kültürünün UNESCO listesinde yer almasından dolayı tebrik mesajı yayınladı.

"SOHBETLERİN BAŞ MİSAFİRİ"



Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum.