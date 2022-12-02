Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir
Giriş Tarihi: 2.12.2022 17:36 Son Güncelleme: 2.12.2022 17:38

Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir

Türk çay kültürünün UNESCO listesinde yer almasından dolayı tebrik mesajı yayınlayan Emine Erdoğan, “Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk çay kültürünün UNESCO listesinde yer almasından dolayı tebrik mesajı yayınladı.

"SOHBETLERİN BAŞ MİSAFİRİ"

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum.



"GENÇLER SAHİP ÇIKMALI"

Listede ayrıca yer alan ve insanlığın ortak mirasına bıraktığımız 'Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği', 'Ahlat taş işçiliği' ve 'ipek böcekçiliği' kültürel değerlerimize de gençlerimizin sahip çıkmalarını diliyorum."

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Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir
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