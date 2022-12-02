Emine Erdoğan: Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir

"SOHBETLERİN BAŞ MİSAFİRİ"
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum.
"GENÇLER SAHİP ÇIKMALI"
Listede ayrıca yer alan ve insanlığın ortak mirasına bıraktığımız 'Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği', 'Ahlat taş işçiliği' ve 'ipek böcekçiliği' kültürel değerlerimize de gençlerimizin sahip çıkmalarını diliyorum."
Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 2, 2022
Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum. @UNESCO @UNESCO_Turkey 👏🏻 pic.twitter.com/wVPMim7llg