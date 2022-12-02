HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini Çanakkale'de, 3'ünü Balıkesir'de yakalamıştı.