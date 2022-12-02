Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Nilüfer Belediyesi’ne ’LGBTİ’ incelemesi

Son dakika haberleri: CHP'li Nilüfer Belediyesi, eşcinseller için yasal düzenlemem vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini bir adım daha ileri taşıdı. Nilüfer Belediyesi, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi kurdu. Bu durum sonrası belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.
"Eşitlik Birimi" adı altında kurulan merkezle ilgili belediyeden yapıılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır"
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı, tepki çeken gelişmenin ardından CHP'li Nilüfer Belediyesi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİ
Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip 'LGBT' demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.
"İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE İNANCINA, SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.