Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Nilüfer Belediyesi’ne ’LGBTİ’ incelemesi

Son dakika haberleri: CHP'li Nilüfer Belediyesi, eşcinseller için yasal düzenlemem vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini bir adım daha ileri taşıdı. Nilüfer Belediyesi, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi kurdu. Bu durum sonrası belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.

"Eşitlik Birimi" adı altında kurulan merkezle ilgili belediyeden yapıılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: