Haberler Gündem Haberleri Jandarma 9 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 2.12.2022 13:17

Jandarma 9 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı

Jandarma Genel Komutanlığı, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul Merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumlar vasıtası ile yardım adı altında para topladıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarma 9 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumlar vasıtası ile yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ silahlı terör örgütüne aktaran 14 şüpheliyi tespit etti.

9 DEAŞ'LI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Merkezli 9 ilde İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa illerinde belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

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Jandarma 9 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı
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