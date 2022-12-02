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Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:49

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı

'Kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, İstanbul Havalimanı'nda emniyet görevlilerine teslim edildikten sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Akbaba cezaevine gönderildi.

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı

Almanya'nın Mannheim kentinde olduğu belirlenen Serkan Akbaba'nın Türkiye'ye iadesi için İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri devreye girmişti. Akbaba önceki gün Almanya'nın Frankfurt kentinden teslim alınarak uçakla İstanbul'a getirildi. Hakkında 'Kasten adam öldürme', 'yaralama', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişiyi tehdit', 'kaçakçılık ve basit yaralama suçlarından' araması bulanan Akbaba, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akbaba daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı
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