Haberler Gündem Haberleri Muğla’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon
Giriş Tarihi: 2.12.2022 16:19

Muğla’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Muğla’da FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez (43), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sönmez tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 2016'da memurluktan ihraç edilen Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez ile ev kadını F.P. (36), satış elemanı N.D. (32) ile memur S.O. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sönmez tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA