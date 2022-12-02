Muğla’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 2016'da memurluktan ihraç edilen Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez ile ev kadını F.P. (36), satış elemanı N.D. (32) ile memur S.O. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sönmez tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.