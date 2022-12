Numan Kurtulmuş’tan 6’lı masanın anayasa teklifine tepki: Ciddiye alınacak bir tarafı yok

"BU HERHALDE BAZI DIŞ EKONOMİK ÇEVRELERE GÖZ KIRPMAKTIR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Tekirdağ'dan seslendiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Sayın Kılıçdaroğlu tarafından henüz açıklanmadıysa da ayın üçünde Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacağını ilan etti. Ve burada özellikle Türkiye ekonomisi ile ilgili bazı konular dile getirilecektir. Medyaya yansıdığı ve yalanlanmadığı için vuku bulduğu bir konu var. Bazı isimler, isimlerin her birisi saygın insanlar olabilir. Ona bir şey demiyorum. O kadar eskiye özlem içerisindeler ki. Yeniden Kemal Derviş modelini işletmek için, ithal iktisatçılarla CHP'nin yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Hayırlı olsun. Kemal Derviş, Türkiye ekonomisine kurtarıcı olarak getirildi ve koluna bir program konuldu ve bu program uygulansın diye getirildi. Ve üçlü TROYKA diye bir çıkışları oldu. Ama bu milletin veraseti, Kemal Derviş zihniyetine ve modeline müsaade etmiyor. Yazıktır, günahtır. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de benim de tanıdığım çok saygın ekonomistler var. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi içerisinde adamlar yok da niye dışarıdan Kemal Derviş gibi ithal bazı danışmanlar çağırıyorsunuz? Bu herhalde bazı dış ekonomik çevrelere göz kırpmaktır. Yazıktır, inşallah böyle değildir. Ama bu uyarıyı yapmayı milli bir vazife olarak telakki ediyorum. Şu an çürümüş ekonomi zihniyetlerinden dünyadaki hiçbir bölgeye, ülkeye fayda gelmez. Hele ki Türkiye gibi bağımsızlığı olan bir ülkede Kemal Derviş gibi bir modeli çağrıştıracak adımlarla hitap etmek asla mümkün olmaz."



"TÜRKİYE İÇİN BU HAYAT MEMAT MESELESİDİR"



Kurtulmuş, Türkiye'nin terör ile mücadelesinin kendisini korumak olmadığını ve bölgedeki ülkelerin de bütünlüğünü korumak olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerinin terör örgütlerinin cenneti haline getirildiklerini hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede terör, belki bazı ülkeler için çok uzaktaki bir gerçektir. Ama Türkiye için hemen burnunun dibinde. Hemen kendisini etkiliyor. Sınır ötesinden yapılan birtakım faaliyetler ile sınırlarımızın bombalandığı, canımızın yandığı ve 40 yılı aşkın bir süredir maalesef Türkiye'ye zararlar veren, Türkiye için hayati bir meseledir. Türkiye başkaları gibi uzaktaki bir yangını seyrediyor olamaz. Hemen burnunun dibindeki bu yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri almak zorundadır. Teröre karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Aynı zamanda özellikle sınır ötesinde yapılacak operasyonlarla ilgili de; ilgili taraflarla müzakereyi de sürdürüyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar vermez hale gelmesi iradesini sorgulayamaz. Bu iradeden vazgeçmesini asla isteyemez. Türkiye için bu hayat memat meselesidir. Burada durulması gereken esas konu; maalesef özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerle Türkiye arasında teröre bakış konusundaki hayati farklılıklardır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; bizim için PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ama bazı ülkeler, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ederken; PYD'yi, YPG'yi ve başka versiyonlarını siyasallaştırarak kendi senatolarına, parlamentolarına, davet ederek kendi ülkelerinde birtakım siyasi faaliyetler yapmalarının zeminini hazırlayarak, hatta bunun da ötesinde; sanki bir devletmiş gibi muamele ederek, silah, istihbarat ve lojistik destekleri vererek bu örgütleri güçlendirmektedirler. Bizim için ha PKK, ha PYD, ha YPG. Hiçbir farkı yoktur. Bizim için ha PKK, ha DEAŞ ya da başka bir örgüt. Hiçbir farkı yoktur. Çünkü örgütlerin hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Bu örgütlerin tamamı, insanlık düşmanıdır. Yaptıkları faaliyetler de sadece bir ülkeye karşı değil; 8 milyar insanın tamamına karşı yapılan bir faaliyettir."