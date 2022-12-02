Son dakika: 7 şehit vermiştik! O terörist tırın dorsesinde yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR'ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince 3 kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.



Yapılan araştırmada TIR'daki 3 erkekten birinin "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi. Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



TERÖRİSTİN KATILDI SİLAHLI SALDIRIDA 7 ŞEHİT VERDİK

Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 1 Jandarma personeli ile 6 Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.



PKK'NIN TÜRKİYE SORUMLUSUNUN KORUMASI ÇIKTI

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.