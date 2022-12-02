Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü

KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE SOMUT ADIM VURGUSU

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.