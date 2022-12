Terör örgütlerinin varlığına geçit yok

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi:PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş, ilave tedbirler müzakere edilmiştir.BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde; sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.Güvenlik kuvvetlerimizin, ağır darbe alan bölücü terör örgütüne nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir.Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır.KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, diğer ülkelerden benzer adımlar beklediğimiz ifade edilmiştir.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Suriye'ye olası harekât öncesi önemli mesajlar geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, özetle şunları kaydetti: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."