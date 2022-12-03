20 yılda fırsat eşitliği için çok büyük adımlar atıldı

Emine Erdoğan, İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'nde konuştu: "Engelli yavrularımızın keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Engelli vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplum engellidir. Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak elbirliği ile çalışarak mümkün olur. Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama katılımını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkân tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Değişim gönülde başlar, dile yansır."