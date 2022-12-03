7 şehidin katili, TIR dorsesinde yakalandı

TIR'ın dorsesinde PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişiminde bulunacağı ihbarını alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Silopi'de durdurulan bir TIR'ın dorsesinin altında saklanan bir terörist yakalandı. Teröristin, "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan 'Canfeda Alman' kod adlı Azad Öngüç olduğu tespit edildi. Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı. Terörist Öngüç'ün 2018'de Siirt'te yol yapımı çalışmasının güvenliğinden sorumlu bir jandarma ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlendi.