AK Partili Dağ’dan ’İkinci Yüzyıl’ eleştirisi: Müstemleke akıl yine kaybedecek

"ÖNCEDEN IMF'DEN TAYİN EDERLERDİ ŞİMDİ AKIL HOCASI ATAMIŞLAR"

Neler yapacaklarını süslü süslü cümlelerle anlattı ama "Nasıl" yapılacağına dair ortada bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyor.

Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'ten adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye "akıl hocaları" atamışlar. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak?