SON DAKİKA: AK Partili İsmail Ok hastanede ölümden dönmüştü! O doktor ile ilgili çarpıcı gelişme: Kayıtları silmeye çalışmış

"18.27'DE ARADI, MUSCOBLOC İSİMLİ İLACI YANLIŞLIKLA VERDİĞİMİ SÖYLEDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Prof. Dr. Ali Akçay, hastanenin VİP bölümünde çalıştığını, çok sayıda Yargıtay, Danıştay üyesi gibi önemli görevleri yerine getiren kişilerden hastaları olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 kapanma süreçlerinde Yargıtay'dan başarı belgesi almıştım. Bana yöneltilmiş suçlamaya benzer şekilde herhangi bir olay vaki olmamıştır. Ben iyi niyetli olarak görevimi yerine getiren bir hekimim. Olay gününde hastaya tıbbi order yaptıktan sonra bir hasta danışmanı nezaretinde hastayı tedavisi uygulanmak üzere hastanenin acil servis bölümüne yönlendirdim sonrasında nöbetçi olmadığım için, mesai saati bittiği için evime gittim. Saat 18:27'de acil serviste görevli olan bir doktor beni arayarak hastaya yanlışlıkla muscobloc isimli ilacı verdiğimi söyledi 'Bilgin olsun' dedi. Bende muscobloc isimli ilacın mahiyetini bildiğim için hastaneye geldim.