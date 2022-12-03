Haberler Gündem Haberleri Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:15 Son Güncelleme: 3.12.2022 11:22

Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem

Aday krizi yaşayan altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerine bir tepki de muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz "Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da altı tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de canlı yayına katılan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerini sert bir dille eleştirdi.

"BUNA KİM OY VERİR?"

Saymaz şunları söyledi;

"6 partinin lideri, cumhurbaşkanından nasıl üstün olur? Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, fakat yüzde 1, yüzde 0.5 oy almış partinin lideri, gelecek cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buna kim oy verir? Ben oy vermem mesela. Buna kimse oy vermez.

"BİZİM LİDERE DE SORALIM MI DİYECEKLER"

Türkiye'nin acil sorunları var. Cumhurbaşkanı hangi süreçte rol alacak? Dur bizim lidere de soralım. Kabine toplanmış, oy verecek, bir de kendi genel başkanına mı soracak? Türkiye'nin yakıcı sorunlarına siz böyle mi çözüm üreteceksiniz?

"BU SİSTEMLE TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKE YÖNETİLEMEZ"

Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak hem de hayali bir kurum olacak, ben bir de bizim lidere sorayım mı diyecek? Türkiye nasıl yönetilecek?"

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Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
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