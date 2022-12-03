Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem

"BU SİSTEMLE TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKE YÖNETİLEMEZ"

Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak hem de hayali bir kurum olacak, ben bir de bizim lidere sorayım mı diyecek? Türkiye nasıl yönetilecek?"

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