Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler’den 6’lı masanın Anayasa Değişikliği Önerisi’ne tepki: Muazzam bir yalan!

MUAZZAM YALAN

Sözü uzatmadan söyleyeceğimi söyleyeyim:

Altılı Masanın "Anayasa Değişikliği Önerisi"nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" getirdiği iddiası muazzam bir yalandır.

BUNUN ADI "YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ"DİR

Sebep şu: "Anayasa Değişikliği Önerisi"nde Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi öngörülmektedir (m.101). Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sisteme "parlâmenter hükûmet sistemi" denemez. Bunun adı "yarı-başkanlık sistemi"dir. Bu bilgi hukuk fakültelerinde birinci sınıfta okutulan anayasa hukuku derslerinde öğretilen basit bir bilgidir

Söz konusu anayasa değişikliğinde önerilen hükûmet sisteminin parlâmenter hükûmet sistemi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Önerdikleri sistem tipik bir yarı-başkanlık hükûmet sistemidir.