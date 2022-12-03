Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler’den 6’lı masanın Anayasa Değişikliği Önerisi’ne tepki: Muazzam bir yalan!

Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler' 6'lı masa tarafından açıklanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"ne tepki gösterdi.
Kemal Gözler, "Sözü uzatmadan söyleyeceğimi söyleyeyim: Altılı Masanın "Anayasa Değişikliği Önerisi"nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" getirdiği iddiası muazzam bir yalandır." dedi.
Kemal Gözler yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
Önce Altılı Masanın hazırladığı "Anayasa Değişikliği Önerisi" kitapçığının kapak sayfasından bir kesiti aşağıya kopyalayayım:
Görüldüğü gibi anayasa değişikliği teklifinin başlığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi". Yani başlığa bakarak parlâmenter sistemin, bu anayasa değişikliği teklifinin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Zaten "Anayasa Değişikliği Önerisi"nin "Genel Gerekçe"sinin daha ilk paragrafında da Anayasa Değişikliği Önerisinin amacı şu cümleyle açıklanıyor:
"Bu anayasa değişikliğinin amacı, Türkiye'de yönetimde keyfiliğe yol açan, anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bırakan, hukuk devleti mekanizmalarının tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yürürlükten kaldırmak ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlamaktır".
Görüldüğü gibi Altılı Masaya göre önerdikleri Anayasa Değişikliğinin amacı parlâmenter sisteme geçiştir.
MUAZZAM YALAN
Sözü uzatmadan söyleyeceğimi söyleyeyim:
Altılı Masanın "Anayasa Değişikliği Önerisi"nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" getirdiği iddiası muazzam bir yalandır.
BUNUN ADI "YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ"DİR
Sebep şu: "Anayasa Değişikliği Önerisi"nde Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi öngörülmektedir (m.101). Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sisteme "parlâmenter hükûmet sistemi" denemez. Bunun adı "yarı-başkanlık sistemi"dir. Bu bilgi hukuk fakültelerinde birinci sınıfta okutulan anayasa hukuku derslerinde öğretilen basit bir bilgidir
Söz konusu anayasa değişikliğinde önerilen hükûmet sisteminin parlâmenter hükûmet sistemi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Önerdikleri sistem tipik bir yarı-başkanlık hükûmet sistemidir.