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Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:54

Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken 5 kişide yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.

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Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
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