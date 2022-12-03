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Giriş Tarihi: 3.12.2022 14:01

Başkan Erdoğan'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin paylaşım
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