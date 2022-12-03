‘Çay kültürü’ mesajı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin çay içtiği fotoğrafları etiketleyerek yayımladığı Twitter mesajında "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. UNESCO Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan başvurunun ardından 'Türk çay kültürü', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil etmişti.