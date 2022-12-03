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Giriş Tarihi: 3.12.2022

‘Çay kültürü’ mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Çay kültürü’ mesajı
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin çay içtiği fotoğrafları etiketleyerek yayımladığı Twitter mesajında "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. UNESCO Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan başvurunun ardından 'Türk çay kültürü', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil etmişti.
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‘Çay kültürü’ mesajı
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