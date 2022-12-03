Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"

HEM CHP'NİN HEM DE AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI ÇEKTİ: "KEŞKE YAPMASAYDI"

Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, hem Ağıralioğlu hem de CHP'li vekillere tepki gösterdi.

Ağıralioğlu'nun 'derin derin' konuştuğunu vurgulayan Akşener, "Keşke yapmasaydı" dedi. CHP'li Engin Altay'ın kendisine yaptığı, "Ağıralioğlu'nun kulağını çekin" çağrısına da kızarak yanıt veren Akşener, "O sözleri ben söyletmedim. CHP'de de bizim istemediğimiz gibi konuşan çok kişi var biz Kılıçdaroğlu'na 'kulak çekin' diyor muyuz?" diye sordu.

"CHP'NİN YAPTIĞI YANLIŞ"

Akşener'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.

Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı, bu kadar derin derin konuşmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk.