Dört dörtlük gençler

Kayseri'de doğuştan işitme ve konuşma engelli gençler Musa Çeven (30) ile Çetin Kafalı (31) meslek lisesinde birlikte okuduktan sonra bir fabrikada çalışmaya başladı. Doğa tutkunu iki kafadar hayallerindeki arazi aracını alamayınca kendileri yapmaya karar verdi. Haftalık izinlerinde yapmaya başladıkları aracı 1.5 yılda tamamlayan genç mucitler "İnternetten yaptığımız bir aylık araştırmanın ardından, önce projeyi çizdik. Aracın mekanik ve elektrik aksamını yaptık, tasarımını çizdik. Aracı önce 2 çeker yaptık. İstediğimiz performansı alamayınca 4x4'e çevirdik. Azmettik ve başardık. Şimdi dağlarda ve zorlu arazilerde istediğimiz gibi geziyoruz. Bu araç bizim özgürlüğümüz oldu" dedi.