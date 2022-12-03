Haberler Gündem Haberleri Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim
Giriş Tarihi: 3.12.2022

Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan zirveye gönderdiği mesajda "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA