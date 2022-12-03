Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı'nın
ev sahipliğinde düzenlenen
Engelsiz Yaşam Fuarı ve
Farkındalık Zirvesi, İstanbul
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan
zirveye gönderdiği mesajda
"Engelli Hakları Ulusal
Eylem Planımızın hayırlara
vesile olmasını diliyorum.
Sporda, sanatta,
kültürde, iş hayatında
gerçekten
önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize
gönül dolusu selamlarımı iletiyorum.
Siz kardeşlerimin şahsında tüm
engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü
tebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu ve
özel sektör dahil tüm kurumlarımızı,
sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın
tamamını, Engelli Hakları
Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye
davet ediyorum. Planımızın, engelli
kardeşlerimizin haklarının korunması,
güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına
anlamlı katkılar yapacağına
inanıyorum" dedi.