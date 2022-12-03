Engelli hakları planını hep birlikte sahiplenelim

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve SosyalHizmetler Bakanlığı'nınev sahipliğinde düzenlenenEngelsiz Yaşam Fuarı veFarkındalık Zirvesi, İstanbulKongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Başkan Erdoğanzirveye gönderdiği mesajda"Engelli Hakları UlusalEylem Planımızın hayırlaravesile olmasını diliyorum.Sporda, sanatta,kültürde, iş hayatındagerçektenönemli başarılar ortaya koyan engellilerimizegönül dolusu selamlarımı iletiyorum.Siz kardeşlerimin şahsında tümengelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nütebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu veözel sektör dahil tüm kurumlarımızı,sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızıntamamını, Engelli HaklarıUlusal Eylem Planımızı sahiplenmeyedavet ediyorum. Planımızın, engellikardeşlerimizin haklarının korunması,güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasınaanlamlı katkılar yapacağınainanıyorum" dedi.