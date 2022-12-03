Gençlerin elektrikli aracı 1200 km hız yapacak

Samsun Üniversitesi bünyesinde kurulan ve mühendislik öğrencilerinden oluşan genç mucitler, hızlı yer uçağı prototipi hazırladı. Projenin danışmanlığını yapan Prof. Dr. Bahattin Kanber, çalıştıkları projenin havadan giden hızlı tren gibi düşünülmesi gerektiğini belirterek, "5. nesil bir ulaşım aracı. Çevreci bir ulaşım aracı olacak. Bu proje dünyada Elon Musk'ın da dev bir bütçe ile çalıştığı projedir" dedi.Samsun Üniversitesi'nde başta uçak ve uzay mühendisliği olmak üzere değişik mühendislik alanlarında okuyan 40 kişilik öğrenci grubu, 'Spectraloop' ismini verdikleri hızlı ulaşım aracı tasarladı. TEKNOFEST Karadeniz'de bu yıl ilk kez düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü kazandılar. Prototipini hazırladıkları araç, 5. nesil ulaşım aracı olarak adlandırılıyor. Ekipte bulunan Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi İsmet Uzun, "Hyperlooop kısaca özetlemek gerekirse ulaşımın 5. nesil hali demektir. Vakumlanmış bir boru kullanılarak hava sürtünmesi ortadan kaldırılıyor. Ray üzerinde levitasyon yapılarak da sürtünme kuvveti yok edilmiş oluyor. Bu sayede harcanan güçten kayıp yaşanmadan çok yüksek hızlara kolay ve güvenli bir şekilde çıkılıyor. Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa Gebze'de 208 metrelik vakumlu tüp içerisinde gerçekleştirildi" dedi.Projenin danışmanlığını yapan Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin Kanber, sistemin havadan giden bir hızlı tren gibi düşünülmesi gerektiğini ancak bu trenin vakumlanmış bir borudan geçtiğini söyledi. Kanber, "Karbon salımı olmayacak. Çevreci bir ulaşım aracı olacak. Bu ulaşım aracının hızı saate 1200 kilometreye kadar ulaşabilecek. Bir nevi yer uçağı. Elektrik enerjisi ile çalışacak ve kendi enerjisini kendi üretecek. Bu proje dünyada Elon Musk'ın da dev bir bütçe ile çalıştığı bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde Ankara ile İstanbul arası yarım saat olacak. Ekibimiz 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.