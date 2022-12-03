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Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:02

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 97 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 117 şüpheliden 97'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra 39 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 10 adet hassas terazi, 9 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

İHA
Hatay’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 97 kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştiren operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanırken 97 şüpheli tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma sürecinde toplamda; 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 adet captagon hap, 39 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 10 adet hassas terazi, 9 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

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Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 97 kişi tutuklandı
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