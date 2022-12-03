İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’da... Başkan Erdoğan’ın toplu açılış törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bugün yapacağımitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa valiliğine gelerek Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile bir araya geldi. Şanlıurfa'nın gururu olan sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Salih Ayhan, İbrahim Tatlıses'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan şu ifadelere yer verdi, "Türkiye sevdalısı birisi olarak, ülkemizin değeri ve ilimizin yetiştirdiği büyük usta İbrahim Tatlıses'i ağırlamaktan mutluluk duydum. Büyük ustaya Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet içinde hayırlı uzun ömürler versin" dedi.