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Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:24

İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da... Başkan Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılacak

Uzun süredir Şanlıurfa'ya gelmeyen İbrahim Tatlıses, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa’daki toplu açılış törenine katılmak için Şanlıurfa’ya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’da... Başkan Erdoğan’ın toplu açılış törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bugün yapacağımitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa valiliğine gelerek Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile bir araya geldi. Şanlıurfa'nın gururu olan sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Salih Ayhan, İbrahim Tatlıses'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan şu ifadelere yer verdi, "Türkiye sevdalısı birisi olarak, ülkemizin değeri ve ilimizin yetiştirdiği büyük usta İbrahim Tatlıses'i ağırlamaktan mutluluk duydum. Büyük ustaya Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet içinde hayırlı uzun ömürler versin" dedi.

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İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da... Başkan Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılacak
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